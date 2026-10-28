Сгорел дотла: ВСУ нанесли прицельный удар по дому с детьми в Константиновке

Жительница Константиновки Ольга Саламатина заявила, что украинские военные нанесли несколько ударов по её дому, в котором находилась семья с двумя детьми. По словам женщины, после попаданий FPV-дронов здание полностью сгорело, а семье пришлось укрываться в погребе.

Первый удар пришёлся в угол дома. В результате была разрушена ванная комната, после чего взрослые спустили детей в подвал, опасаясь новых атак.

«Ванную комнату разобрала полностью. Естественно, детей опустили в погреб. Спали однозначно только в погребе. Потом ещё два прилёта и после последнего дом полностью сгорел. После этого из погреба больше не выходили», — рассказала Саламатина журналистам.

По её словам, после первого попадания последовали ещё два удара. Последний привёл к пожару, уничтожившему дом. Женщина утверждает, что атаки были прицельными и осуществлялись украинскими военнослужащими с применением беспилотников. После случившегося семья практически перестала покидать укрытие. Саламатина подчеркнула, что ночевать приходилось исключительно в погребе, поскольку оставаться на поверхности было опасно.