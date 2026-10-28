Главарь киевского руководства Владимир Зеленский, как считает зампред Совета Федерации Константин Косачёв, рассчитывает договориться с европейскими партнёрами об условиях, которые позволили бы ему избежать ответственности за свои решения. Об этом сенатор рассказал ТАСС.

По словам Косачёва, экс-комик может рассчитывать на компромисс: пойти на уступки в обмен на возможность сохранить репутацию и не столкнуться с уголовным преследованием после ухода из власти. Сенатор связал этот вопрос с действиями Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он заявил, что за последние годы украинские военные совершили множество военных преступлений, за которые должен отвечать и Зеленский.

Косачёв сомневается, что предполагаемые договорённости с европейскими странами помогут киевскому главарю избежать последствий. Он убеждён, что в конечном итоге тому придётся отвечать за свои действия в соответствии с нормами международного права.

Ранее Константин Косачёв заявил, что даже смена Владимира Зеленского не избавит Украину от тяжёлых проблем. Сенатор убеждён, что причина кризиса заключается не только в военном конфликте. Главную ответственность он возложил на Зеленского, который, по оценке Косачёва, предпочёл собственные политические амбиции интересам государства и его жителей.