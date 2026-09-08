Последний житель села Шандриголово в ДНР Василий Шмыга мог погибнуть от рук украинских военнослужащих. Об этом его семье рассказал житель подконтрольного Украине села Яровое, пишет Mash.

В 2022 году Шмыга отправил семью в безопасное место, а сам решил остаться в родном селе. Свой двухэтажный дом площадью около 200 квадратных метров фермер предоставил соседям, лишившимся жилья.

Василий Шмыга. Фото © Telegram / Mash

По словам близких, мужчина не позволял украинским военнослужащим занять дом и оборудовать в нём позиции. После появления в районе российских подразделений Шмыга передавал им сведения о перемещениях и планах ВСУ. В декабре 2025 года дом фермера попал под обстрел, сам мужчина получил тяжёлые ранения. Некоторое время ему помогали соседи, однако к весне 2026 года они покинули село, после чего Шмыга остался один.

В июне с родственниками мужчины связался житель Ярового. По его словам, украинские военнослужащие расстреляли Шмыгу во дворе собственного дома, после чего тело перенесли под мост.

Родственники не видели ни тела, ни места предполагаемой гибели Василия. Официального подтверждения его смерти они также не получили, поэтому семья продолжает надеяться, что мужчина жив.

Ранее военнослужащий группировки «Центр» с позывным Князь в беседе рассказал о трагическом инциденте в Красноармейске. По его словам, украинские военные раздали местным жителям напитки, после употребления которых, как ему сообщили пережившие трагедию горожане, погибла половина улицы — напитки оказались отравленными.