«Боюсь, они снова разрушат мою жизнь»: Соратника Ассанжа выгоняют из Эквадора

Шведа Улу Бини, которого считают соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, высылают из Эквадора. Об этом он сам написал в соцсети X.

По словам Бини, миграционная полиция задержала его из-за того, что ему аннулировали визу.

«Сейчас я в аэропорту, окруженный полицией. Согласно секретному докладу, я представляю угрозу для Эквадора и поэтому должен быть немедленно депортирован. Боюсь, что они снова разрушат мою жизнь», — написал он.

Швед живёт в Эквадоре с 2013 года. Его задержали в аэропорту Кито в апреле 2019-го — в тот же день, когда в Лондоне арестовали Ассанжа. В стране он должен был отбывать срок за кибератаку, однако позже тюремное заключение заменили на условное.

По версии местной прокуратуры, Бини якобы сотрудничал с двумя российскими хакерами и пытался расшатать обстановку в стране. Его обвиняли во взломе компьютерной системы государственной телекоммуникационной компании CNT. Сам он признаёт знакомство с Ассанжем, но отрицает любые связи с WikiLeaks.

На тот момент глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо утверждала, что швед помогал попыткам дестабилизировать ситуацию и навредить правительству. Британская Daily Express писала, что он якобы участвовал в создании программного обеспечения для сайта WikiLeaks.

Обвинения в адрес Бини тогда вызвали сомнения у спецпосланника ООН по свободе слова, за него вступились правозащитники. Защита настаивает, что дело носит политический характер.

До этого Life.ru рассказывал, что Джулиан Ассанж впервые за два года опубликовал пост в соцсети X. Основатель WikiLeaks, освобождённый от наказания за публикацию секретных документов властей США, коротко написал: «Я вернулся». На снимке он стоит у стены с надписью «Свободу Ассанжу», предположительно сделанном на его родине — в Австралии.