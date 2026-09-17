Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 14:01

Ассанж впервые с 2024 года выложил пост в X и заявил, что вернулся

Джулиан Ассанж. Обложка © X / WikiLeaks

Джулиан Ассанж. Обложка © X / WikiLeaks

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, освобождённый от наказания за публикацию секретных документов властей США, впервые за два года опубликовал новый пост в социальной сети X. О чём далее планирует вещать журналист, он не уточнил.

«Я вернулся», — написал Ассанж.

На фото — сам основатель WikiLeaks, стоящий у мурала, надпись на котором гласит: «Свободу Ассанжу». По всей видимости, фото сделано в его родной Австралии.

Захарова оставила Гутерришу «наследство»: Двойные стандарты и история с Бучей
Захарова оставила Гутерришу «наследство»: Двойные стандарты и история с Бучей

Напомним, с 2019 году Джулиан Ассанж содержался в тюрьме строгого режима в Великобритании. До этого журналист укрывался в посольстве Эквадора, скрываясь от наказания властями США за публикацию секретных документов и свидетельств преступлений американской армии на Ближнем Востоке. В 2024 году Высокий суд Лондона позволил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Выйдя на свободу под залог, он покинул Британию, после чего уже американский суд освободил его от ответственности по итогам сделки со следствием.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Джулиан Ассанж
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar