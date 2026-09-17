Ассанж впервые с 2024 года выложил пост в X и заявил, что вернулся

Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, освобождённый от наказания за публикацию секретных документов властей США, впервые за два года опубликовал новый пост в социальной сети X. О чём далее планирует вещать журналист, он не уточнил.

Напомним, с 2019 году Джулиан Ассанж содержался в тюрьме строгого режима в Великобритании. До этого журналист укрывался в посольстве Эквадора, скрываясь от наказания властями США за публикацию секретных документов и свидетельств преступлений американской армии на Ближнем Востоке. В 2024 году Высокий суд Лондона позволил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США. Выйдя на свободу под залог, он покинул Британию, после чего уже американский суд освободил его от ответственности по итогам сделки со следствием.