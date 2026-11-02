Актёр Сергей Романович признался, что задолжал 24 миллиона рублей и регулярно испытывает сильную тревогу из-за финансовых проблем. Звезда сериалов «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Ольга» рассказал, что его ежемесячные обязательства превышают миллион рублей.

Актёр Сергей Романович рассказал о долгах на 24 миллиона рублей. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ s_romanovich

По словам артиста, значительная часть расходов связана с содержанием семьи, воспитанием ребёнка и выплатами по кредитам. Из-за постоянной финансовой нагрузки Романович временами боится остаться без средств к существованию.

«У меня ежемесячных обязательств больше миллиона с учётом детского сада, всяких кредитов и так далее. Мне очень знакома тревога, когда тебе кажется, что ты станешь бомжом, умрёшь с голода, ты не знаешь, что делать, и ощущение, что ты не можешь остановиться, потому что на тебе жена, ребёнок и ты вынужден постоянно [работать]», — поделился актёр.

Романович признался, что справляться со страхом ему помогает необычный приём: он мысленно представляет самый тяжёлый сценарий развития событий, принимает возможность неудачи и после этого возвращается к решению проблем.

«И вот что я хочу сказать тем, кто проходит через подобное: единственное, что я понял, — глаза боятся, а руки делают. Твой самый правильный выбор, который ты можешь сделать, — это начать действовать», — объяснил Сергей.

Артист подчеркнул, что финансовые трудности у всех разные. Для одного человека серьёзной проблемой может стать долг в 50 тысяч рублей, для другого — задолженность в десятки миллионов. По его мнению, главное — не позволять тревоге полностью останавливать любые действия.

О своих денежных проблемах Романович рассказывает не впервые. Ещё в марте 2026 года он сообщал о задолженности примерно в 30 миллионов рублей. Тогда актёр говорил, что ежемесячно направляет около 450 тысяч на погашение кредитов и ипотеки. Позднее он рассказал, что постепенно сокращает долги. Теперь артист назвал оставшуюся сумму в 24 миллиона рублей.

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