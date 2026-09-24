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Опубликовано 24 сентября, 19:55

БПЛА атаковал двоих мужчин на рыбалке в Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое мужчин получили ранения во время атаки беспилотника в селе Званном Глушковского района Курской области. В момент удара они находились на рыбалке.

«В Глушковском районе ранены двое мужчин. Вражеский дрон атаковал их в селе Званном во время рыбалки», — сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Один из пострадавших, 52-летний мужчина, получил акубаротравму, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. У него также зафиксировали множественные осколочные ранения головы, шеи, груди, живота, спины, рук и ног. Правая кисть получила тяжёлое повреждение с отрывом концевых фаланг пальцев.

Второй 51-летний рыбак получил осколочные ранения правого бедра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики доставляют их в Курскую областную больницу.

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Лия Мурадьян
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