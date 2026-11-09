Неизвестные беспилотники атаковали одно из крупнейших газовых месторождений Иракского Курдистана — Хор-Мор. После удара добычу газа на объекте приостановили, а над территорией поднялся дым. Об этом сообщает портал Shafaq News.

Атака произошла в воскресенье, 8 ноября, в провинции Сулеймания. По данным Reuters, два источника в иракских органах безопасности подтвердили приостановку производства после удара БПЛА.

Как рассказал агентству инженер, работающий на месторождении, под удар попал объект хранения газа. Всему персоналу приказали укрыться в убежищах из-за опасений новых атак. Масштаб повреждений пока не уточняется.

После происшествия перебои с электроснабжением начались в нескольких районах автономного региона. Это связано с тем, что Хор-Мор обеспечивает газом местную энергетическую инфраструктуру.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что США добиваются от Багдада сокращения числа пограничных переходов с Ираном до двух, рассчитывая ограничить торговлю между странами. Однако Ирак не торопится выполнять это требование: закрытие действующих пунктов может серьёзно ударить по иракской экономике.