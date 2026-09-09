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Регион
Опубликовано 9 сентября, 09:05

БПЛА, авиация и спецназ: Белоусов рассказал, как Россия помогает армии Таджикистана

Белоусов: Россия помогает Таджикистану формировать подразделения БПЛА и авиации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия активно участвует в формировании в Вооружённых силах Таджикистана подразделений авиации, беспилотных систем и специального назначения. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на официальном приёме в честь 35-летия независимости республики, сообщило Минобороны.

По словам главы российского военного ведомства, Москва оказывает Душанбе содействие сразу по нескольким направлениям развития вооружённых сил.

«Активно участвуем в формировании подразделений авиации, беспилотных систем и специального назначения», — сказал Белоусов.

Министр также выразил уверенность, что союзнические отношения России и Таджикистана продолжат служить надёжной основой мира и безопасности в Центральной Азии.

Белоусов посетил приём в честь 35-летия независимости Таджикистана
Белоусов посетил приём в честь 35-летия независимости Таджикистана

Ранее Владимир Путин назвал 201-ю российскую военную базу в Таджикистане одним из гарантов безопасности республики и всего Центрально-Азиатского региона. Заявление прозвучало по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе.

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Наталья Демьянова
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