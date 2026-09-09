БПЛА, авиация и спецназ: Белоусов рассказал, как Россия помогает армии Таджикистана
Белоусов: Россия помогает Таджикистану формировать подразделения БПЛА и авиации
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Россия активно участвует в формировании в Вооружённых силах Таджикистана подразделений авиации, беспилотных систем и специального назначения. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на официальном приёме в честь 35-летия независимости республики, сообщило Минобороны.
По словам главы российского военного ведомства, Москва оказывает Душанбе содействие сразу по нескольким направлениям развития вооружённых сил.
«Активно участвуем в формировании подразделений авиации, беспилотных систем и специального назначения», — сказал Белоусов.
Министр также выразил уверенность, что союзнические отношения России и Таджикистана продолжат служить надёжной основой мира и безопасности в Центральной Азии.
Ранее Владимир Путин назвал 201-ю российскую военную базу в Таджикистане одним из гарантов безопасности республики и всего Центрально-Азиатского региона. Заявление прозвучало по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе.
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