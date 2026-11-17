В Неклиновском районе Ростовской области утром 17 ноября беспилотники атаковали участок федеральной трассы Р-280 «Новороссия» возле моста через реку Миус. Повреждены дорожное покрытие и металлические ограждения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атака произошла между 96-м и 97-м километрами автодороги. Удар пришёлся на участок в районе переправы, которая ранее уже пострадала от беспилотников. Информации о пострадавших в результате нового налёта пока не поступало. На месте работают экстренные службы, которые оценивают повреждения и устраняют последствия атаки.