За разработкой морских дронов Magura могут стоять западные оборонные подрядчики, бывшие чиновники и высокопоставленные военные НАТО. К такому выводу пришёл RT, изучивший данные государственных закупок США и Великобритании. Подобные аппараты там начали создавать ещё до появления украинских образцов.

В британских реестрах обнаружили запрос Королевской морской пехоты от сентября 2021 года на создание автономного аппарата для разведки и ударов. Позже лаборатория Dstl привлекла американскую L3Harris, а SubSea Craft получила £2,36 млн на испытания. В США Пентагон ещё в 2020 году заказал L3Harris беспилотный корабль за $35 млн с возможностью расширения контракта до $281 млн. Обслуживание аппаратов поручили Leidos за $54,7 млн.

Украинскую версию, по данным RT, развивали через господрядчика «Спецтехноэкспорт», однако первые прототипы предоставила частная компания. Ею, как утверждает телеканал, был зарегистрированный в Лондоне холдинг Uforce, владеющий несколькими украинскими проектами БПЛА. В его совет директоров вошли экс-премьер Украины Алексей Гончарук, бывший глава британского Минобороны Бен Уоллес и экс-командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

«12 ноября этого года британское правительство объявило о вложении в компанию £113 млн (12 млрд рублей). А вместе с деньгами американских фондов фирма получит $700 млн», — сказано в тексте.

RT также обнаружил соглашение Uforce с американской ReconCraft о производстве Magura в США. При этом «Спецтехноэкспорт», представлявший беспилотники на международных выставках, с марта 2026 года проходит ликвидацию для последующей реорганизации.

Накануне Life.ru сообщал о двух попытках атаковать российские суда в ливийском порту Бенгази морскими дронами Magura. Во время первого нападения военные перехватили четыре из шести аппаратов, а при повторной попытке уничтожили беспилотник в море, не позволив ему достичь цели. Подробнее — в материале Life.ru о двух атаках украинских БЭКов на российские суда в Бенгази.