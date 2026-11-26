Российский научно-производственный центр «Ушкуйник» создал безэкипажный катер-катамаран «Цербер», предназначенный для защиты морского побережья и портов от атак беспилотников. На борту новой разработки можно разместить до 12 дронов-перехватчиков, рассказал РИА «Новости» генеральный директор центра Алексей Чадаев.

В основу «Цербера» легли два безэкипажных катера «Скорлупа». По словам разработчика, конструкция в виде катамарана обеспечивает повышенную устойчивость на воде даже при волнении моря.

Чадаев считает, что использование таких платформ позволит организовать эшелонированную противодроновую защиту прибрежной инфраструктуры. При этом разработка уже воплощена в металле и не ограничивается проектной документацией.

Напомним, в сентябре на Международном технологическом конгрессе в подмосковном парке «Патриот» специалисты «Ушкуйника» представили версию морского беспилотника «Скорлупа» для сопровождения судов. Разработка отличается простотой транспортировки и сборки.

В начале ноября концерн «Калашников» также сообщил о завершении заводских испытаний беспилотного катера БК-10. Следующим этапом станет проверка аппарата в боевых условиях.