Морской страж с дюжиной антидронов: В России создали «Цербер» для защиты побережья
В России создали беспилотный катер «Цербер» с 12 дронами-перехватчиками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российский научно-производственный центр «Ушкуйник» создал безэкипажный катер-катамаран «Цербер», предназначенный для защиты морского побережья и портов от атак беспилотников. На борту новой разработки можно разместить до 12 дронов-перехватчиков, рассказал РИА «Новости» генеральный директор центра Алексей Чадаев.
В основу «Цербера» легли два безэкипажных катера «Скорлупа». По словам разработчика, конструкция в виде катамарана обеспечивает повышенную устойчивость на воде даже при волнении моря.
Чадаев считает, что использование таких платформ позволит организовать эшелонированную противодроновую защиту прибрежной инфраструктуры. При этом разработка уже воплощена в металле и не ограничивается проектной документацией.
Напомним, в сентябре на Международном технологическом конгрессе в подмосковном парке «Патриот» специалисты «Ушкуйника» представили версию морского беспилотника «Скорлупа» для сопровождения судов. Разработка отличается простотой транспортировки и сборки.
В начале ноября концерн «Калашников» также сообщил о завершении заводских испытаний беспилотного катера БК-10. Следующим этапом станет проверка аппарата в боевых условиях.
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