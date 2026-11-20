БПЛА сбили в Таганроге, Шахтах, Новошахтинске и двух районах Ростовской области
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В Ростовской области минувшей ночью уничтожили беспилотники в трёх городах и двух районах. Под ударом оказались Таганрог, Шахты и Новошахтинск, а также Неклиновский и Зимовниковский районы. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
В регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку атак беспилотников, а также публикацию таких материалов в интернете.
Ранее в Краснодаре силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. В городе звучал сигнал «Внимание всем», жителей и гостей призвали проследовать в безопасное место. По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, беспилотная опасность сохранялась в ряде муниципалитетов региона.