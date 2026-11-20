В Краснодаре силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. В городе звучит сигнал «Внимание всем», жителей и гостей призвали проследовать в безопасное место. Об этом сообщила мэрия Краснодара в MAX.

«Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — говорится в сообщении администрации.

По данным министерства ГО и ЧС Краснодарского края, беспилотная опасность сохраняется в ряде муниципалитетов региона.

Ранее в Горловке при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадала городская больница № 2. Повреждения получила остеклённая часть хирургического и онкологического корпусов больницы. Жертв и пострадавших нет.