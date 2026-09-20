Браконьер погиб под винтами катера во время облавы на незаконных рыбаков на реке Амур в Хабаровском крае. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Браконьер погиб под винтами катера во время облавы на Амуре. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости

Инцидент произошёл возле села Тахта Ульчского района. По словам знакомых погибшего, мужчины занимались незаконной ловлей рыбы, когда их обнаружили и начали преследовать.

Во время попытки скрыться с их катером что-то произошло, из-за чего судно остановилось. Один из браконьеров оказался в воде.

Знакомые погибшего утверждают, что лодка преследователей накрыла их катер и проехала прямо по мужчине. От полученных травм он скончался.

На месте происшествия работают оперативные службы. Официальная версия обстоятельств гибели мужчины пока не озвучена.

Ранее Life.ru сообщал о гибели предполагаемого браконьера во время рейда на Камчатке. По данным полиции, во время задержания произошёл непроизвольный выстрел.