Браконьер погиб под винтами катера во время облавы на Амуре
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Браконьер погиб под винтами катера во время облавы на незаконных рыбаков на реке Амур в Хабаровском крае. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
Браконьер погиб под винтами катера во время облавы на Амуре. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости
Инцидент произошёл возле села Тахта Ульчского района. По словам знакомых погибшего, мужчины занимались незаконной ловлей рыбы, когда их обнаружили и начали преследовать.
Во время попытки скрыться с их катером что-то произошло, из-за чего судно остановилось. Один из браконьеров оказался в воде.
Знакомые погибшего утверждают, что лодка преследователей накрыла их катер и проехала прямо по мужчине. От полученных травм он скончался.
На месте происшествия работают оперативные службы. Официальная версия обстоятельств гибели мужчины пока не озвучена.
Ранее Life.ru сообщал о гибели предполагаемого браконьера во время рейда на Камчатке. По данным полиции, во время задержания произошёл непроизвольный выстрел.
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