Мгновенная карма: Стадо слонов затоптало браконьера, вышедшего на охоту в ЮАР

Предполагаемый браконьер погиб после встречи со стадом слонов в национальном парке Крюгера в ЮАР. Мужчина незаконно проник на охраняемую территорию вместе с сообщником, сообщили в South African National Parks.

По предварительным данным, двое мужчин вошли в парк через район Пафури 11 сентября. Внутри заповедника они наткнулись на слонов и бросились бежать в разные стороны, после чего потеряли друг друга.

Одному из нарушителей удалось выбраться из парка. Вернувшись домой, он сообщил об исчезновении товарища и рассказал, что во время бегства слышал его крики. Полиция задержала выжившего мужчину при содействии местных жителей. Он признался в незаконном проникновении и отвёл рейнджеров к месту, где в последний раз видел своего спутника.

Пройдя по следам около шести километров вглубь парка, сотрудники обнаружили тело пропавшего. Неподалёку также нашли останки буйвола, который, предположительно, был незаконно убит.

Точные обстоятельства смерти устанавливает полиция. Местные СМИ сообщают, что мужчину могли затоптать слоны, однако официально эта причина пока окончательно не подтверждена.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели владельца сафари-парка в ЮАР под ногами слона. 65-летний Гэри Фримен сопровождал туристов, когда животное бросилось на людей. Мужчина был вооружён, но не стал стрелять и погиб в результате нападения.