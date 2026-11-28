Советский и израильский писатель-сатирик Александр Каневский, старший брат актёра и телеведущего Леонида Каневского, умер в возрасте 93 лет. О смерти литератора, известного работой над популярными советскими юмористическими передачами, сообщает израильское издание NEWSru.co.il.

Писатель скончался в Израиле 28 ноября на 94-м году жизни. Причина смерти пока не раскрывается. Информации о месте и времени прощаниобщя также не поступало.

Александр Каневский родился 29 мая 1933 года в Киеве. Он занимался литературой, драматургией и киносценариями, публиковался в «Литературной газете», «Огоньке», «Крокодиле», «Юности» и других известных советских изданиях. В 1980 году переехал в Москву.

Широкую известность Каневскому принесла работа над юмористическими программами «Кабачок «13 стульев» и «Вокруг смеха». Он также создавал эстрадные миниатюры для популярного дуэта Тарапуньки и Штепселя и руководил московским театром «Гротеск».

В 1991 году литератор переехал в Израиль и поселился в Тель-Авиве. Там он продолжил творческую деятельность, выпускал юмористические журналы «Балаган» и «Балагаша», а также сатирическую газету «Неправда». С 2005 по 2009 год возглавлял театр комедии «Какаду».

За свою карьеру Каневский написал более 20 повестей, сборников рассказов, пьес и репортажей. Общий тираж его произведений превысил миллион экземпляров. Среди наград писателя — премия имени Юрия Нагибина, премия Федерации союзов писателей Израиля и Золотая медаль Франца Кафки.

В одном из интервью Каневский рассказывал, что никогда не ссорился со своим младшим братом Леонидом. Он также вспоминал, как помогал будущей звезде сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» с написанием эстрадных монологов.