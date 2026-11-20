Американский певец Марлон Джексон, старший брат легендарного Майкла Джексона и участник группы Jackson 5, сообщил о тяжёлом онкологическом заболевании. По словам 69-летнего музыканта, он уже четыре года борется с раком предстательной железы, который сейчас находится на четвёртой стадии. Об этом артист рассказал в подкасте Фары Шаммас.

«У меня рак уже четыре года. Простата, четвёртая стадия», — признался Джексон. При этом певец поспешил успокоить поклонников, заявив, что чувствует себя хорошо и не собирается сдаваться.

Музыкант рассказал, что за время болезни перенёс операцию по удалению предстательной железы и курс лучевой терапии. Несмотря на серьёзный диагноз, он старается сохранять привычный образ жизни и регулярно занимается физической активностью.

По словам Джексона, четыре раза в неделю он проходит пешком почти по четыре мили — около 6,4 километра. После обнаружения заболевания артист также отказался от сахара и стал внимательнее следить за питанием.

Певец утверждает, что результаты лечения оказались лучше первоначальных ожиданий его врача. Он поблагодарил поклонников за поддержку и молитвы, подчеркнув, что вера помогает ему справляться с болезнью. При этом подробностей о текущем лечении и дальнейшем прогнозе Джексон не раскрыл.

Марлон Джексон получил мировую известность в составе семейной группы Jackson 5, где выступал вместе с братьями Майклом, Джеки, Тито и Джермейном. Коллектив стал одной из самых успешных поп-групп 1970-х годов, а в 1997 году был включён в Зал славы рок-н-ролла.