«Брат, нифига подкрадули»: Снуп Догг надел туфли-пистолеты и случайно призвал всю Россию
Россияне заполонили комментарии Снуп Догга после публикации под песню «Дутики»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / snoopdogg
Американский рэпер Снуп Догг неожиданно собрал под своим постом целую армию русскоязычных комментаторов. Музыкант опубликовал снимок необычной обуви с миниатюрными пистолетами на носах, сопроводив его российским треком «Дутики» Семёна Фролова — бывшего участника «Дома-2».
На фотографии красуются чёрные остроносые ботинки, к передней части которых прикреплены маленькие пистолеты. Не исключено, что изображение создано нейросетью. Сам рэпер происхождение снимка в предоставленном сообщении не объяснил.
Однако внимание российских пользователей привлекла не столько обувь, сколько музыкальное сопровождение. Узнав знакомую песню, они устроили в комментариях настоящий флешмоб. Одни сравнили экстравагантный образ Снуп Догга с персонажами GTA VI, другие вспомнили мемы с Джейсоном Стетхемом.
«Снуп открыл портал для русских, как Стетхем», — написал один из пользователей. Другие поддержали музыканта короткими репликами: «Дядь, ты лучший» и «Ну вот и СнупДог наш».
По данным исходного сообщения, публикация набрала более 37 тысяч лайков. Среди тех, кто оценил необычный пост, оказался и рэпер Navai.
Ранее Life.ru рассказывал, как Снуп Догг опубликовал мем на русском языке и спровоцировал похожее нашествие российских пользователей. Тогда поклонники предлагали музыканту оформить российский паспорт, уверяли, что у него есть русские корни, и приглашали с гастролями в Поволжье.