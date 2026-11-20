Американский рэпер Снуп Догг неожиданно собрал под своим постом целую армию русскоязычных комментаторов. Музыкант опубликовал снимок необычной обуви с миниатюрными пистолетами на носах, сопроводив его российским треком «Дутики» Семёна Фролова — бывшего участника «Дома-2».

На фотографии красуются чёрные остроносые ботинки, к передней части которых прикреплены маленькие пистолеты. Не исключено, что изображение создано нейросетью. Сам рэпер происхождение снимка в предоставленном сообщении не объяснил.

Однако внимание российских пользователей привлекла не столько обувь, сколько музыкальное сопровождение. Узнав знакомую песню, они устроили в комментариях настоящий флешмоб. Одни сравнили экстравагантный образ Снуп Догга с персонажами GTA VI, другие вспомнили мемы с Джейсоном Стетхемом.

«Снуп открыл портал для русских, как Стетхем», — написал один из пользователей. Другие поддержали музыканта короткими репликами: «Дядь, ты лучший» и «Ну вот и СнупДог наш».

По данным исходного сообщения, публикация набрала более 37 тысяч лайков. Среди тех, кто оценил необычный пост, оказался и рэпер Navai.