Брат, отец и два племянника: Зверев не посетил похороны Соседова, так как больше не может смотреть на смерть

Сергей Зверев не приехал на похороны музыкального критика Сергея Соседова из-за череды тяжёлых потерь в своей семье. Об этом стилист рассказал в эфире ток-шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.

«У меня в прошлом году умер двоюродный брат Владимир, с которым мы в детстве сидели за одной партой. А на следующий день после похорон умер его отец. Затем на СВО погибли племянники Андрей и Игорь. Я могу назвать ещё десять похорон. Ресурсы когда-то заканчиваются. Смотреть на это невозможно», — признался Зверев.

Стилист также вспомнил свои отношения с Соседовым. По его словам, поначалу он опасался попасть под резкую критику журналиста и ждал момента, когда тот выскажется уже о нём.

«Я всегда ждал, когда он доберётся до меня. У меня подгорало одно место. Я думал, что если он так одного певца послал, тогда что будет со мной? И когда настал этот момент — вдруг он меня похвалил», — рассказал артист.

Во время последней встречи на гастролях Соседов, вопреки ожиданиям Зверева, вёл себя спокойно. Позднее критик звонил ему даже по ночам и советовал чаще самому выходить на связь.

«Он мне звонил по ночам, интеллигентно на меня наезжал — говорил, что не нужно ждать, когда кто-то позвонит, сейчас другое время, нужно самому звонить», — вспоминает Зверев.

С Сергеем Соседовым простились 30 сентября в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища. Затем 58-летнего музыкального критика похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Ранее Life.ru показывал, как Сергея Соседова проводили в последний путь под продолжительные аплодисменты. Проститься с телеведущим пришли его родственники, друзья и коллеги.