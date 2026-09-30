Гроб Сергея Соседова вынесли под несмолкающие аплодисменты

В Москве завершилась церемония прощания с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Собравшиеся проводили телеведущего продолжительными аплодисментами, под которые гроб вынесли из траурного зала и погрузили в катафалк.

Гроб Соседова выносят под аплодисменты. Видео © Life.ru

Проститься с журналистом пришли его родные, друзья и коллеги. Возле гроба находились 90-летняя мать покойного Антонина Петровна и старший брат Владимир. Среди присутствовавших также были Лера Кудрявцева, Наташа Королёва, Эдгард Запашный, Александр Песков и Вадим Такменёв.

Траурное мероприятие проходило в Большом зале Троекуровского кладбища. Похоронить Соседова планируют на Перепечинском погосте в Подмосковье, где покоится его отец Василий Матвеевич, скончавшийся в 2009 году.