«Не от мира сего»: Вскрылись «‎пророческие» слова Соседова перед смертью

Незадолго до смерти Сергей Соседов откровенно перечислил свои слабости и признался, что ему сложно принимать перемены современного мира. Об этом музыкальный критик рассказал в программе НТВ «Однажды».

Интервьюер предложил гостю на время направить привычную профессиональную строгость на самого себя. Соседов согласился и без попыток приукрасить собственный характер объяснил, почему чувствует себя не слишком приспособленным к сегодняшней реальности.

«Человек, который не умеет жить совершенно. Которому сегодняшняя жизнь не слишком интересна», — говорил Соседов.

Остальную часть своей самооценки он связал с неприятием новых веяний, которые порой воспринимал как удар по личным духовным и моральным установкам. Критик также признавался, что во многом ощущает себя человеком не от мира сего. Среди своих слабых сторон он называл нехватку физических сил, быструю утомляемость, потребность в длительном отдыхе и лень. Отдельно Соседов отмечал, что не умеет зарабатывать деньги.

При этом перечисленные недостатки он не считал исключительно помехой. По его словам, именно эти черты отличали его от окружающих и делали в некотором смысле эксклюзивным.