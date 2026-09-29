«Не от мира сего»: Вскрылись «пророческие» слова Соседова перед смертью
Критик Соседов перед смертью говорил, что он не от мира сего и не умеет жить
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Незадолго до смерти Сергей Соседов откровенно перечислил свои слабости и признался, что ему сложно принимать перемены современного мира. Об этом музыкальный критик рассказал в программе НТВ «Однажды».
Интервьюер предложил гостю на время направить привычную профессиональную строгость на самого себя. Соседов согласился и без попыток приукрасить собственный характер объяснил, почему чувствует себя не слишком приспособленным к сегодняшней реальности.
«Человек, который не умеет жить совершенно. Которому сегодняшняя жизнь не слишком интересна», — говорил Соседов.
Остальную часть своей самооценки он связал с неприятием новых веяний, которые порой воспринимал как удар по личным духовным и моральным установкам. Критик также признавался, что во многом ощущает себя человеком не от мира сего. Среди своих слабых сторон он называл нехватку физических сил, быструю утомляемость, потребность в длительном отдыхе и лень. Отдельно Соседов отмечал, что не умеет зарабатывать деньги.
При этом перечисленные недостатки он не считал исключительно помехой. По его словам, именно эти черты отличали его от окружающих и делали в некотором смысле эксклюзивным.
Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет. Многие годы он сотрудничал с НТВ, где вёл «За гранью» и входил в жюри проектов «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!». Причиной смерти музыкального критика стали последствия тяжёлой травмы головы после падения. Перед гибелью он записал приглашение на конкурс в Якутии. Прощание с Сергеем Соседовым пройдёт 30 сентября на Троекуровском кладбище.
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