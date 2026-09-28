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Опубликовано 28 сентября, 11:28

Прощание с Сергеем Соседовым пройдёт 30 сентября на Троекуровском кладбище

Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов

Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов

Прощание с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым состоится 30 сентября на столичном Троекуровском кладбище. Об этом журналистам рассказали в окружении почившего артиста.

«Прощание запланировано <...> в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища», — сказал источник ТАСС.

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Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября, ему было 58 лет. Согласно результатам экспертизы, смерть известного музыкального критика произошла в результате кровоизлияния и отёка мозга после падения. Известно, что он страдал гипотонией и следил за здоровьем.

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Матвей Константинов
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