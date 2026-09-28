Прощание с Сергеем Соседовым пройдёт 30 сентября на Троекуровском кладбище
Сергей Соседов. Обложка © VK / Сергей Соседов
Прощание с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым состоится 30 сентября на столичном Троекуровском кладбище. Об этом журналистам рассказали в окружении почившего артиста.
«Прощание запланировано <...> в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища», — сказал источник ТАСС.
Напомним, Сергея Соседова не стало 23 сентября, ему было 58 лет. Согласно результатам экспертизы, смерть известного музыкального критика произошла в результате кровоизлияния и отёка мозга после падения. Известно, что он страдал гипотонией и следил за здоровьем.
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