У гроба Королёва, Песков и Запашный: Звёзды провожают в последний путь критика Соседова

В Москве проходит церемония прощания с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым, умершим в Якутии. Она началась в 11:00 в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища и открыта для всех желающих.

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Видео © Life.ru

Проститься с журналистом приехали его коллеги и друзья, в том числе певица Наташа Королёва, пародист Александр Песков и дрессировщик Эдгард Запашный. На церемонию также пришли поклонники Соседова.

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Видео © Life.ru

Песков незадолго до смерти критика рассказывал, что виделся с ним примерно за неделю до трагедии. По словам артиста, тогда Соседов был в хорошем настроении и ни на что не жаловался.

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Ему было 58 лет. Тело журналиста доставили в Москву 28 сентября. После церемонии Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом. Похороны пройдут в закрытом режиме — только для близких.

Ранее были обнародованы предварительные результаты экспертизы причин его смерти. У критика выявили перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга после падения.