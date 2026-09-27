Братан едет домой: Италия выгнала молдавского рэпера из-за съёмок клипа

Молдавского рэпера, известного под псевдонимом 351 Bratan, выслали из Италии за то, что он вместе с байкерами перекрыл автостраду в Милане ради съёмок музыкального видео. Об этом сообщили в МВД Италии.

«Трэп-исполнитель Bratan выдворен из страны: он заблокировал трассу Милан-Меда для съёмки несанкционированного музыкального видео, поставив под серьёзную угрозу безопасность проезжавших автомобилистов», — сказано в заявлении ведомства.

Настоящее имя музыканта — Николай Новаченко, ему 31 год. Глава итальянского МВД Маттео Пьянтедози в соцсети X пояснил, что артисту аннулировали вид на жительство, посчитав его социально опасным. По словам министра, рэпера посадили на первый же рейс до его родной страны.

Всё случилось 18 сентября в час пик. Компания мотоциклистов встала прямо на дороге, чтобы снять клип, и на несколько минут фактически остановила движение. Когда на место приехала полиция, участников съёмок там уже не было. Позже в Сети появились ролики с этой акции. Именно они помогли следствию вычислить Новаченко как одного из тех, кто устроил перекрытие.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве задержали иностранного блогера, который вместо прогулок по одному из красивейших городов мира начал снимать провокационные ролики с пассажирами. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, приезжий вёл себя развязно, приставал к девушкам и пытался вызвать людей на конфликт.