Братья-близнецы в Петербурге могли погибнуть из-за ошибки с дозировкой лекарств

Причиной одномоментной гибели семилетних близнецов могла стать неверная дозировка лекарств. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства трагедии, передаёт 78.ru.

Как сообщается, детям могли дать неверную дозировку препаратов. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Известно, что в 2022 году братья проходили обследование. Тогда никаких хронических заболеваний у них не выявили.

Соседи характеризуют семью как благополучную. Она никогда не привлекала негативного внимания. В этом году дети пошли в первый класс.

Ранее стало известно, что двух семилетних братьев-близнецов нашли мёртвыми в квартире в Петербурге. При этом видимых признаков насильственной смерти на их телах обнаружено не было. По факту смерти детей Следственный комитет возбудил уголовное дело.