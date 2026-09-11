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Регион
Опубликовано 11 сентября, 10:00

Таинственная череда смертей на Сахалине: Мать и сына нашли мёртвыми, отец умер в больнице

Три человека из одной семьи умерли в селе на Сахалине по неизвестным причинам

Обложка © Telegram / СУ СК России по Сахалинской области

Обложка © Telegram / СУ СК России по Сахалинской области

Три человека из одной семьи умерли в Макаровском районе Сахалина с разницей в 11 дней. Обстоятельства смерти матери и сына выясняют следователи, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Тело женщины 1968 года рождения обнаружили 30 августа внутри частного дома в селе Восточное. Её 30-летнего сына нашли возле входа в здание. Видимых признаков насильственной смерти у обоих не выявили.

В тот же день отца семейства доставили в Макаровскую центральную районную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Позднее мужчина впал в кому. Он умер 10 сентября.

Следователи осмотрели дом и назначили судебно-медицинские экспертизы. Специалистам предстоит установить точные причины смерти женщины и её сына. Причину кончины отца СК не выясняет, поскольку он скончался позднее в больнице.

Поронайский межрайонный следственный отдел продолжает проверку. Каких-либо версий произошедшего ведомство пока не называло.

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Ранее Life.ru сообщал, что возле села Озёрское нашли тело 46-летнего мужчины. Следователи не обнаружили внешних признаков насильственной смерти, назначили экспертизу и начали доследственную проверку.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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