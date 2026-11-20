Бразильцы начнут переходить на пятидневную рабочую неделю уже в декабре. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ, регулирующий отказ от графика, при котором на шесть рабочих дней приходится один выходной. Об этом говорится в сообщении секретариата президента страны.

«Все знают, что отдохнувший человек работает гораздо продуктивнее, а качество услуг лучше. После 12-часового рабочего дня и ещё четырёх часов в автобусе у работника нет времени даже погладить своего ребёнка по голове. Мы хотим сделать мир труда более человечным», — сказал да Силва.

Новые правила предусматривают два оплачиваемых дня отдыха в неделю без уменьшения зарплаты. На первом этапе, с 16 декабря 2026 года, предельную продолжительность труда сократят с 44 до 42 часов. Ещё через год недельная норма должна снизиться до 40 часов. При этом реформа не означает полного отказа от нестандартных смен. В некоторых сферах, включая здравоохранение и охрану, сохранится график 12/36 при соблюдении установленных ограничений по продолжительности рабочей недели.

Лула связал необходимость изменений с технологическим развитием. По его словам, за последние десятилетия производительность труда выросла благодаря цифровому прогрессу, поэтому сокращение рабочего времени не должно приводить к снижению эффективности. Глава государства напомнил и о планах обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте по выходным. Такая мера, по его словам, должна дать жителям больше возможностей для отдыха.

Конституционную поправку об отмене графика 6/1 Национальный конгресс Бразилии одобрил и обнародовал в октябре. Ноябрьский указ определяет порядок её применения. В правительстве также готовят дополнительные постановления, которые должны быть опубликованы в ближайшее время.