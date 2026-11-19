В феврале 2027 года россиянам с пятидневным графиком придётся выйти на работу в субботу, 20 февраля. Таким образом, рабочая неделя продлится шесть дней — с 15 по 20 февраля. После этого граждан ждут длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Об этом РИА «Новости» сообщила и.о директора департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Яна Ярхина.

«В феврале 2027 года россияне, которые обычно работают с понедельника по пятницу, выйдут на работу и в субботу, 20 февраля. Рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля», — рассказала эксперт.

Причина такого графика — перенос выходного дня. Суббота, 20 февраля, станет рабочей, а отдых перенесут на понедельник, 22 февраля. Это позволит объединить выходные с праздничным днём 23 февраля.

В результате после шестидневной рабочей недели россияне смогут отдыхать три дня подряд — 21, 22 и 23 февраля. На работу после праздничного периода нужно будет выйти в среду, 24 февраля.

В 2027 году россиян ожидают семь сокращённых рабочих недель — на одну больше, чем в 2026-м. Две из них продлятся всего три дня, остальные пять будут четырёхдневными.