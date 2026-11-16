В 2027 году россиян ожидают семь сокращённых рабочих недель — на одну больше, чем в 2026-м. Две из них продлятся всего три дня, остальные пять будут четырёхдневными.

Первая короткая неделя выпадет на февраль: после празднования Дня защитника Отечества россияне будут работать с 24 по 26 февраля. В марте сокращённая неделя продлится с 9 по 12 число.

Сразу две четырёхдневные рабочие недели предусмотрены в мае — с 4 по 7 и с 11 по 14 мая. В июне работать предстоит с 15 по 18 число, а в ноябре — всего три дня, с 1 по 3 ноября. Последняя короткая неделя года придётся на 27–30 декабря.

Изменения связаны с государственными праздниками и переносом выходных. Согласно постановлению правительства, нерабочие дни со 2 и 3 января перенесены на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Кроме того, выходной с субботы 20 февраля перенесён на понедельник 22 февраля. Поэтому в феврале россиян ждёт и одна шестидневная рабочая неделя.

Для сравнения, в 2026 году производственный календарь предусматривает шесть коротких рабочих недель: пять четырёхдневных и одну трёхдневную. Последняя продлится с 28 по 30 декабря.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько выходных и праздничных дней будет у россиян в 2027 году. Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что при стандартной пятидневке на отдых придётся 118 дней, а на работу — 247. При этом новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го.