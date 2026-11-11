Новогодние каникулы в 2027 году растянутся на 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января включительно. Первый рабочий день года выпадет на понедельник, 11 января. Об этом рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Всего при стандартной пятидневке россиян ждут 118 выходных и праздничных дней — почти треть календарного года. Работать придётся 247 дней.

Февраль порадует тремя выходными подряд — с 21 по 23 число. В марте свободными будут дни с 6 по 8-е. В мае запланированы два трёхдневных периода: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Ещё три дня отдыха выпадут на 12–14 июня, а в ноябре россияне будут отдыхать четыре дня — с 4 по 7-е. Нерабочим сделают и 31 декабря 2027 года.

Помимо этого, официально трудоустроенные граждане имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

«28 календарных дней оплачиваемого отпуска — это типовой отпуск. Если у кого-то вредное, опасное производство, то отпуск ещё удлиняется», — пояснила Бессараб.