В 2027 году россиянам выгоднее всего уходить в отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, благодаря чему можно минимизировать потери в доходах во время отдыха. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

«В 2027 году выгоднее всего планировать отпуск на март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня при стандартной пятидневной неделе», — пояснила парламентарий.

По её словам, всё дело в разнице между расчётом зарплаты и отпускных. Оклад начисляют за фактически отработанные дни, а отпускные рассчитывают исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев и количества календарных дней отдыха.

Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже каждый из них для сотрудника с фиксированным окладом. Поэтому отпуск в период длинных праздников может обернуться заметным снижением общего месячного дохода.

Самым невыгодным месяцем в 2027 году станет январь, когда россиянам предстоит работать всего 15 дней. В феврале и мае будет по 19 рабочих дней, а в ноябре — 20. Именно в эти месяцы финансовые потери от отпуска могут оказаться наиболее ощутимыми.

При этом конкретная выгода зависит от размера зарплаты, премий и продолжительности отдыха. Если главная цель — не деньги, а возможность отдохнуть подольше, подходящие даты могут быть совсем другими.

Ранее Life.ru подробно разобрал, когда выгоднее брать отпуск в 2027 году, сколько можно получить отпускных и как продлить отдых за счёт праздников. В материале представлены расчёты и варианты планирования отпуска.