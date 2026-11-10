Пребывание в клинике неврозов помогает временно отстраниться от тяжёлой жизненной ситуации, но может затянуть восстановление, рассказала врач-психиатр Надежда Соловьёва. По её словам, такие учреждения предназначены для пациентов без тяжёлых психических нарушений.

Рост интереса к подобной помощи специалист связала с распространением тревожных и депрессивных расстройств. Неопределённость, быстрые перемены и трудности с долгосрочным планированием поддерживают постоянный стресс.

«Этот вариант подходит тем, на кого пагубно влияет какая-либо социальная ситуация: таким пациентам нужно немного отстраниться, выйти из проблемы. Подобное пребывание можно рассматривать как временную изоляцию», — объяснила психиатр в беседе с «Москвой 24».

Получить направление можно через психоневрологический диспансер или центр ментального здоровья. По словам врача, помощь предоставляется по государственным гарантиям, а восстановление занимает две-три недели. Однако комфорт стационара может закрепить пассивное поведение.

Человек привыкает, что многое делают за него. Длительный отрыв от близких и привычной среды чреват госпитализмом — комплексом психических и соматических нарушений. Психотерапия и возвращение к активному общению требуют собственных усилий пациента, заключила эксперт.