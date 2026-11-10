Внутренний критик помогает замечать ошибки и развиваться, но чрезмерная строгость к себе лишает мотивации, рассказала психолог Мария Гаврилюк. По её словам, постоянное обесценивание собственных достижений усиливает тревожность и подрывает самооценку.

Специалист посоветовала менять тон внутреннего диалога, сохраняя стремление становиться лучше. Вместо борьбы с собой полезно признать намерение критика помочь и мысленно предложить ему более доброжелательное общение.

«Предлагаю тебе быть моим другом. Давай действовать так же, но по-доброму», — такой пример обращения к внутреннему критику эксперт привела в беседе с «Вечерней Москвой».

Регулярная поддержка себя постепенно укрепляет уверенность и ощущение собственной ценности. Она помогает снизить тревожность и двигаться вперёд с уважением к себе, объяснила специалист.