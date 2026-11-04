Комедии и стендапы помогают снять напряжение и почувствовать, что повседневные тревоги знакомы не только вам, рассказала психолог Екатерина Булгакова. По её словам, шутки о знакомых всем раздражителях позволяют пережить общие тревоги и получить эмоциональную разрядку.

«Смех — это не просто эмоция, а мощнейший физиологический сброс. Когда мы искренне и «обильно» хохочем, мозг устраивает настоящий химический фейерверк», — отметила специалист в беседе с RT.

Узнавая себя в историях комика, зритель понимает, что не один сталкивается с такими трудностями. Однако просмотр комедий не должен превращаться в способ постоянно заглушать боль и откладывать сложные решения. Эксперт подчеркнула, что здоровый юмор помогает справляться с реальностью, и посоветовала не забывать о самоиронии.