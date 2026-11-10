В России предложили сократить новогодние каникулы ради более продолжительного отдыха в мае. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что часть зимних выходных стоит перенести на весну, объединив два периода майских праздников в один. Об этом депутат заявил нашим коллегам из ТАСС.

По словам Миронова, увеличивать общее число нерабочих дней не требуется — достаточно изменить их распределение в течение года. В 2027 году новогодние каникулы продлятся 11 дней, с 31 декабря по 10 января включительно. А в мае россиянам предстоит отдыхать двумя отдельными периодами — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Между ними остаются четыре рабочих дня — с 4 по 7 мая. Именно их депутат предлагает сделать выходными за счёт сокращения зимних каникул. В таком случае россияне при пятидневной рабочей неделе смогли бы отдыхать десять дней подряд, с 1 по 10 мая.

«Мы не предлагаем вводить новые выходные дни — мы предлагаем перераспределить те, что уже есть», — подчеркнул Миронов.

Парламентарий считает, что такой график особенно удобен для дачников и жителей сельской местности. В начале мая начинается активный сезон посадок, а для многих россиян урожай с собственного участка остаётся важным подспорьем семейному бюджету.

Кроме того, по мнению Миронова, весенний отдых востребован больше зимнего. Депутат напомнил, что далеко не все граждане могут позволить себе зарубежные поездки в новогодние каникулы, а лето в большинстве российских регионов довольно короткое.

«Лыжи и коньки — это, конечно, хорошо, но отдых в летнее время года востребован гораздо больше», — заявил политик.

Впрочем, пока речь идёт только о предложении. Правительство России уже утвердило календарь выходных на 2027 год, и переносов с января на май в нём нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что Миронов уже предлагал удлинить майские каникулы за счёт новогодних выходных. Тогда депутат также объяснял инициативу началом дачного сезона и возможностью более комфортно планировать отпуск.