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3 августа, 11:14

Депутаты Госдумы вновь захотели удлинить майские каникулы за счёт новогодних

Депутат Миронов призвал перенести часть новогодних выходных на майские праздники

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил сделать майские выходные длиннее, сократив россиянам отдых в начале января. По его мнению, весна — это дачный сезон, а значит «каникулы» в этот период гораздо актуальнее зимних.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3 — 4 рабочих дня, которые «разбивают» праздники, можно было бы компенсировать за счёт зимних каникул»,поделился с РИА «Новости» политик.

Депутат добавил, что его партия не раз предлагала сделать и 1 сентября выходным днём для родителей школьников, однако инициативу не поддержали в Госдуме. Миронов заверил, что будет вновь подымать данный вопрос, так как уверен, что семьи с детьми имеют полное право спокойно отвести ребёнка в школу, отпраздновать День знаний в кругу близких, а не надеяться на милость работодателя предоставить отгул.

Мишустин: Семьям с детьми продлят ипотечные каникулы
Мишустин: Семьям с детьми продлят ипотечные каникулы

Ранее в России предложили раз в месяц давать семьям с детьми дополнительный выходной. Глава движения «Отцы России» Андрей Коченов и известная актриса Эвелина Блёданс в интервью Life.ru заявили, что подобный «день семьи» станет отличной возможностью для укрепления отношений. Психолог Юлия Габерштейн тоже высоко оценила инициативу. Но она уверена, что семьи с детьми должны иметь больше дополнительных выходных, а один день — это как жалкая «подачка».

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Татьяна Миссуми
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