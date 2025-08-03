Депутаты Госдумы вновь захотели удлинить майские каникулы за счёт новогодних

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил сделать майские выходные длиннее, сократив россиянам отдых в начале января. По его мнению, весна — это дачный сезон, а значит «каникулы» в этот период гораздо актуальнее зимних.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3 — 4 рабочих дня, которые «разбивают» праздники, можно было бы компенсировать за счёт зимних каникул», — поделился с РИА «Новости» политик.