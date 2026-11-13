Производственный календарь на январь 2027 года: рабочие и выходные дни, нормы часов Оглавление Рабочие и выходные дни в январе 2027 года Праздники и переносы в январе 2027 Норма рабочего времени в январе 2027 Январь 2027 при шестидневной рабочей неделе Отпуск и работа в праздники в январе FAQ Производственный календарь на январь 2027: 15 рабочих и 16 выходных дней, норма 120 часов при 40-часовой неделе, праздники 1–8 января и первый рабочий день. Производственный календарь на январь 2027 года: рабочие и выходные дни, нормы часов. Обложка © ChatGPT

В январе 2027 года — 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января, 9–10 января — обычные выходные, первый рабочий день — понедельник, 11 января. Сокращённых дней в этом месяце нет. Норма рабочего времени при 40-часовой неделе — 120 ч (при 36-часовой — 108 ч, при 24-часовой — 72 ч). В статье разбираем всё подробно, сколько и когда отдыхаем в январе 2027-го.

Рабочие и выходные дни в январе 2027 года

В январе 2027 года 31 календарный день, как, в прочем, и всегда. При пятидневной рабочей неделе трудиться предстоит 15 дней, а 16 дней будут выходными или праздничными. Праздничные нерабочие дни с 1 по 8 января установлены статьёй 112 ТК РФ. При подсчёте нормы рабочего времени также учитываются переносы выходных, утверждённые постановлением № 1187.

Рабочие и выходные дни в январе 2027 года. Инфографика Life.ru

Так распределяются рабочие и выходные дни по неделям:

Рабочие и выходные дни по неделям. Инфографика Life.ru

Выходные 9 и 10 января — обычные суббота и воскресенье, а не праздничные дни. Первая рабочая неделя в январе начинается 11 числа.

Праздники и переносы в январе 2027

Согласно уже вышеупомянутой статье 112 ТК РФ, 1–8 января — нерабочие праздничные дни. В январе 2027 года дополнительных переносов, которые дали бы еще какие-либо выходные внутри месяца, нет. Спросите, что со 2 и 3 января, выпадающим на выходные? Они переносятся на другие даты.

Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2026 года № 1187 предусматривает следующие переносы:

субботу 2 января — на пятницу 5 ноября 2027 года;

воскресенье 3 января — на пятницу 31 декабря 2027 года.

Важно! Не путайте эту дату с 31 декабря 2026 года. Выходной в этот день появился благодаря переносу, прописанному в постановлении на 2026 год - с воскресенья 4 января 2026 года.

Кстати, о том, как отдыхаем на новогодние каникулы и как оплачивается работа в праздничные дни, мы рассказали в нашем отдельном материале . А все переносы и нормы на год разобрали в производственном календаре на 2027 год .

Норма рабочего времени в январе 2027

Норма зависит от установленной работнику продолжительности рабочей недели. В январе 2027 года при стандартной пятидневке она составит:

40 ч — 120 ч (8×15)

36 ч — 108 ч (7,2×15)

24 ч — 72 ч (4,8×15)

Расчёт сделан по производственному календарю с учётом праздников и переносов.

Для сверки по кварталу: I квартал 2027 — 447 ч / 402,2 ч / 267,8 ч.

Январь 2027 при шестидневной рабочей неделе

Но не все сотрудники работают по пятидневке, которую обычно везде берут для расчета рабочего времени. У многих работников рабочая неделя составляет шесть дней, а значит обычный календарь, который мы приводили выше, будет не совсем актуальным для них, ведь при шестидневной рабочей неделе в январе будет не 15, а 19 рабочих дней.

Однако норма рабочего времени та же, что и при пятидневке: 120 часов при 40-часовой неделе, 108 часов при 36-часовой и 72 часа при 24-часовой.

Рабочими субботами будут 9, 16, 23 и 30 января. Суббота 9 января — рабочая, так как новогодние праздничные дни заканчиваются 8 января. Распределение рабочих дней и нормы учитывают статью 112 ТК РФ и переносы по постановлению № 1187.

Отпуск и работа в праздники в январе

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на отпуск, не включаются в число календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. То есть, если ваш отпуск захватывает какие-то дни с 1–8 января (или все), он продлевается на соответствующее количество дней, о чем написано в статье 120 ТК РФ.

А вот работа в праздничные дни с 1 по 8 января, как известно, оплачивается не менее чем в двойном размере, согласно статье 153 ТК РФ. Подробности об оплате работы в новогодние каникулы мы собрали в нашем материале о праздниках и отдыхе на Новый год 2026–2027 .

FAQ

Сколько рабочих дней в январе 2027 года?

Так как всего в январе 31 день, то при пятидневной рабочей неделе будет 15 рабочих дней. Ещё 16 дней — выходные и праздничные. Праздничные дни с 1 по 8 января определены статьёй 112 ТК РФ.

Какой первый рабочий день в 2027 году?

Первый рабочий день для тех, кто работает по пятидневке, после новогодних праздников — понедельник, 11 января. Праздничными нерабочими днями являются 1–8 января; 9 и 10 января — выходные.

Сколько часов норма в январе 2027 при 40-часовой неделе?

120 часов. При 36-часовой неделе норма составляет 108 часов, при 24-часовой — 72 часа.

Почему 2 и 3 января 2027 не переносятся на рабочие дни января?

Постановление № 1187 переносит выходной с субботы 2 января на пятницу 5 ноября 2027 года, а с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря 2027 года. Поэтому дополнительных выходных дней в январе эти переносы не создают, зато делают другие выходные продолжительнее.

31 декабря 2026 года — рабочий день или выходной?

Выходной. Он установлен переносом выходного дня с воскресенья 4 января 2026 года по постановлению Правительства РФ от 24 сентября 2025 года № 1466. Важно отличать его от переноса выходного с 3 января 2027 года на 31 декабря 2027 года.

Авторы Андрей Ананьев