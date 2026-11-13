Производственный календарь на февраль 2027 года Оглавление Производственный календарь на февраль 2027 года: таблица (сетка по неделям) Сколько рабочих дней и часов в феврале 2027 (таблица норм) Перенос выходного: почему 20 февраля рабочая суббота Как отдыхаем на 23 Февраля в 2027 году Шестидневная рабочая неделя в феврале 2027 Как выгодно взять отпуск в феврале Частые вопросы (FAQ) Производственный календарь на февраль 2027 года: 19 рабочих дней и 151 час при 40-часовой неделе, сокращённая суббота 20 февраля и выходные 21–23 февраля. Производственный календарь на февраль 2027 года. Обложка © ChatGPT

В феврале 2027 года при пятидневной рабочей неделе будет 19 рабочих дней, а норма при 40-часовой неделе — 151 час. Суббота 20 февраля станет рабочей и сокращённой на час. Затем россиян ждут три дня отдыха подряд, с 21 по 23 февраля. Все переносы и нормы года собраны в нашей отдельной статье - производственный календарь на 2027 год .

Производственный календарь на февраль 2027 года: таблица (сетка по неделям)

В феврале 28 календарных дней: 19 рабочих и девять выходных и праздничных у тех, кто работает по пятидневке. Единственный федеральный нерабочий праздник этого месяца — День защитника Отечества, 23 февраля, официально установленный статьёй 112 ТК РФ. В 2027 году выходной с субботы 20 февраля перенесли на понедельник 22 февраля постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2026 года № 1187, дабы создать длинные, непрерывные выходный - с воскресенья по вторник.

Производственный календарь на февраль 2027 года: таблица (сетка по неделям). Фото инфографика Life.ru

Так что вместо привычных выходных 20 и 21 февраля в 2027 году сотрудники с пятидневкой работают в субботу 20-го, а отдыхают с воскресенья 21-го по вторник 23-го. После праздника остаются три рабочих дня — с 24 по 26 февраля. При шестидневной неделе календарь другой, и её даты и число рабочих дней мы привели ниже.

Сколько рабочих дней и часов в феврале 2027 (таблица норм)

При пятидневке рабочих дней 19, выходных и праздничных — девять. В число рабочих входит сокращённая суббота 20 февраля. Норма рабочего времени зависит от продолжительности недели:

Сколько рабочих дней и часов в феврале 2027 (таблица норм). Фото инфографика Life.ru

Рассчитывают рабочее время следующим образом - при 40-часовой неделе обычная дневная норма составляет восемь часов. За 19 рабочих дней получается 152 часа, однако продолжительность работы 20 февраля была сокращена на один час, потому в феврале 2027 года при 40-часовой рабочей неделе 151 час. Для 36-часовой недели эта показатель составляет 19 × 7,2 − 1 = 135,8 часа, для 24-часовой — 19 × 4,8 − 1 = 90,2 часа.

За I квартал норма составляет 447 часов при 40-часовой неделе, 402,2 часа — при 36-часовой и 267,8 часа — при 24-часовой. Значения за остальные месяцы и кварталы есть в нашем годовом календаре .

Перенос выходного: почему 20 февраля рабочая суббота

Согласно постановлению № 1187 выходной с субботы 20 февраля перенесли на понедельник 22 февраля. Поэтому при обычной пятидневке 20-го нужно выйти на работу, а вот 22-го — как раз нет.

Также еще раз отметим, что эта суббота, 20 февраля, будет короче обычного рабочего дня на час. Причина в том, что она заменяет понедельник 22 февраля — рабочий день, непосредственно предшествующий празднику 23-го, а статья 95 ТК РФ как раз таки предусматривает сокращение предпраздничного рабочего дня на один час.

И тут еще важно не спутать эту субботу с работой в выходной: при стандартной пятидневке 20 февраля — перенесённый рабочий день, поэтому сам по себе выход на работу в эту дату не будет оплачен вам в двойном размере, как если бы это было в другую обычную нерабочую субботу.

Как отдыхаем на 23 Февраля в 2027 году

Для тех, кто трудится по пятидневке, отдых продлится три дня — 21, 22 и 23 февраля. Воскресенье 21-го — обычный выходной, понедельник 22-го стал выходным из-за переноса, а вторник 23-го — нерабочий праздничный день. Первым рабочим днем после этого “мини-отпуска” станет среда, 24 февраля.

Подробно о том, как выжать максимум из этих трех выходных — в материале «Как отдыхаем на 23 февраля 2027 года»

Шестидневная рабочая неделя в феврале 2027

Шестидневная рабочая неделя - это отдельная ситуация. При таком формате работы у сотрудника в феврале 2027 года будет 23 рабочих дня и пять выходных и праздничных. Перенос с 20 на 22 февраля на таких работников не распространяется, ведь суббота 20-го у них и так рабочая. Понедельник 22 февраля — рабочий день, сокращённый на час, а вторник 23 февраля — нерабочий праздничный день.

А вот норма рабочего времени при этом больше из-за числа рабочих дней не становится. То есть для шестидневки она также составляет 151 час при 40-часовой неделе, 135,8 часа при 36-часовой и 90,2 часа при 24-часовой. При составлении графика часы распределяют между рабочими днями с учётом установленной продолжительности недели и сокращения работы 22 февраля. И, к сожалению, трёхдневного отдыха 21–23 февраля, показанного в нашей таблице выше для пятидневки, при таком режиме нет.

Как выгодно взять отпуск в феврале

Если при пятидневке оформить отпуск на 24–26 февраля, то в таком случае три дня отпуска соединятся с праздничными и выходными, а значит получится целых восемь дней отдыха подряд, с 21 по 28 февраля. Но это просто способ продлить отдых, будет ли он при этом выгодным по деньгам - далеко не факт. Другие варианты мы разобрали в нашей статье « Когда выгодно брать отпуск в 2027 году ».

Частые вопросы (FAQ)

Сколько рабочих дней в феврале 2027 года?

При пятидневной рабочей неделе — 19 рабочих дней, включая сокращённую субботу 20 февраля. Выходных и праздничных — девять. При шестидневной неделе — 23 рабочих дня и пять выходных и праздничных.

Сколько дней отдыхаем на 23 Февраля в 2027 году?

При пятидневке — три дня подряд, с 21 по 23 февраля. При шестидневке 22 февраля остаётся рабочим сокращённым днём, а 23 февраля — праздничный выходной.

Суббота 20 февраля 2027 — рабочий день?

Да. Для работников с пятидневкой выходной с этой субботы перенесён на понедельник 22 февраля постановлением Правительства РФ № 1187. Рабочий день 20 февраля сокращается на час. При шестидневке это обычная рабочая суббота, перенос на неё не распространяется.

Какая норма часов в феврале 2027 при 40-часовой неделе?

151 час. Расчёт для пятидневки: 19 рабочих дней по восемь часов минус один час сокращенного 20 февраля. При шестидневке месячная норма рабочего времени такая же, хотя рабочих дней и больше.

Как оплачивается работа 23 февраля?

23 февраля — нерабочий праздничный день. Если сотрудник работает в этот день, статья 153 ТК РФ предусматривает оплату не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха, тогда работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

Авторы Андрей Ананьев