Бразильскую блогершу вытащили из дома и убили после освобождения по делу о гибели полицейского
Бандиты из преступной группировки TCP убили 21-летнюю блогершу в Бразилии
Эвелин Лима Дантас. Обложка © YouTube / SBT News, SBT Journalismo
Бразильскую блогершу Эвелин Лиму Дантас убили возле её дома в городе Маэ-ду-Риу в штате Пара. Об этом сообщает Need to Know.
Преступление произошло около 03:30 16 сентября. По данным правоохранителей, двое мужчин ворвались в дом, где находилась Дантас, обездвижили её отца, а 21-летнюю девушку силой вывели на улицу. Там нападавшие открыли огонь, после чего скрылись на автомобиле.
На стене дома после убийства обнаружили надпись TCP — так сокращённо называется преступная группировка Terceiro Comando Puro. Однако полиция пока официально не связывает убийство с этой организацией и продолжает устанавливать мотив и личности нападавших.
Незадолго до гибели Дантас освободили из-под стражи. Она проходила фигуранткой расследования убийства отставного сержанта полиции Антониу Анилду Алвеса, погибшего в июле. Следствие подозревало блогершу в помощи участникам преступления, однако ей предоставили временную свободу.
Полиция проверяет, может ли убийство девушки быть связано с этим делом. Среди рассматриваемых версий — месть или попытка устранить человека, который мог располагать информацией о преступлении.
В соцсетях Дантас публиковала материалы о поездках, городских мероприятиях и повседневной жизни. Need To Know сообщает, что на её страницу были подписаны более 24 тысяч человек.
Ранее Life.ru рассказывал о другом убийстве блогерши в Бразилии: Памелу Гимарайнш застрелили возле дома на глазах у её четверых детей. Неизвестный подъехал к воротам на автомобиле, позвал женщину, а затем открыл огонь. Полиция начала расследование и розыск нападавшего.
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