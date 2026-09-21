Бразильскую блогершу вытащили из дома и убили после освобождения по делу о гибели полицейского

Бразильскую блогершу Эвелин Лиму Дантас убили возле её дома в городе Маэ-ду-Риу в штате Пара. Об этом сообщает Need to Know.

Преступление произошло около 03:30 16 сентября. По данным правоохранителей, двое мужчин ворвались в дом, где находилась Дантас, обездвижили её отца, а 21-летнюю девушку силой вывели на улицу. Там нападавшие открыли огонь, после чего скрылись на автомобиле.

На стене дома после убийства обнаружили надпись TCP — так сокращённо называется преступная группировка Terceiro Comando Puro. Однако полиция пока официально не связывает убийство с этой организацией и продолжает устанавливать мотив и личности нападавших.

Незадолго до гибели Дантас освободили из-под стражи. Она проходила фигуранткой расследования убийства отставного сержанта полиции Антониу Анилду Алвеса, погибшего в июле. Следствие подозревало блогершу в помощи участникам преступления, однако ей предоставили временную свободу.

Полиция проверяет, может ли убийство девушки быть связано с этим делом. Среди рассматриваемых версий — месть или попытка устранить человека, который мог располагать информацией о преступлении.

В соцсетях Дантас публиковала материалы о поездках, городских мероприятиях и повседневной жизни. Need To Know сообщает, что на её страницу были подписаны более 24 тысяч человек.

Ранее Life.ru рассказывал о другом убийстве блогерши в Бразилии: Памелу Гимарайнш застрелили возле дома на глазах у её четверых детей. Неизвестный подъехал к воротам на автомобиле, позвал женщину, а затем открыл огонь. Полиция начала расследование и розыск нападавшего.