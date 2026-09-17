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Опубликовано 17 сентября, 15:47

«Бред это всё»: Коллеги по театру никогда не видели Николая Ефремова курящим

В «Мастерской 12» заявили, что у Николая Ефремова простое обострение астмы

Николай Ефремов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Николай Ефремов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Сообщения о серьёзным проблемах со здоровьем у сына актёра Михаила Ефремова Николая могут оказаться лишь слухами. Молодой человек появился на сборе труппы театра «Мастерская 12» и чувствовал себя нормально, заявила в комментарии StarHit секретарь театра Дарья Бурлакова.

«Бред всё это! У парня астма, которая в период аллергии обостряется, не нужно придумывать гадости! Ни разу не видела его с сигаретой», — сказала она.

Ампутация, кислород: Врач сделал страшный прогноз при диагнозе, как у актёра Николая Ефремова
Ампутация, кислород: Врач сделал страшный прогноз при диагнозе, как у актёра Николая Ефремова

Напомним, по данным Mash, у 35-летнего Николая Ефремова диагностировали тяжёлую форму бронхиальной астмы, эмфизему и хронический бронхит. Телеграм-канал утверждал, что причиной ухудшения состояния могли стать в том числе многолетние проблемы с курением.

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Юрий Лысенко
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