Голливудские актёры Брэд Питт и Анджелина Джоли договорились урегулировать многолетний судебный спор из-за французской винодельни Château Miraval. Бывшие супруги заключили внесудебное соглашение и заявили, что приняли решение в интересах семьи. Об этом сообщили представители артистов изданию Page Six.

«Мы урегулировали дело во внесудебном порядке, исходя из интересов нашей семьи, и больше не будем давать комментариев», — говорится в совместном заявлении.

Питт и Джоли также предупредили, что публикации со ссылками на неназванные источники, которые якобы комментируют их отношения и судебное разбирательство, не отражают позицию ни самих актёров, ни их близких. Условия соглашения пока не раскрываются.

Конфликт вокруг винодельни обострился после того, как в 2021 году Джоли продала свою долю компании Tenute del Mondo, входящей в группу Stoli. В феврале 2022 года Питт обратился в суд, заявив, что бывшая супруга нарушила договорённость, согласно которой ни один из них не мог продать свою долю без согласия другого.

В октябре 2022 года Джоли подала встречный иск. Актриса оспаривала наличие такой договорённости и утверждала, что переговоры о продаже её доли Питту сорвались из-за требования подписать соглашение о неразглашении, которое, по её словам, ограничивало бы возможность говорить о предполагаемом насилии со стороны бывшего мужа. Питт отрицал обвинения в насилии.

При этом урегулирование взаимных претензий бывших супругов не обязательно означает завершение всех судебных разбирательств вокруг винодельни. Отдельный спор Питта с группой Stoli продолжается.

Питт и Джоли приобрели французское поместье Château Miraval в 2008 году. Свадьба актёров состоялась там в августе 2014-го. В 2016 году они объявили о расставании, а бракоразводный процесс окончательно завершился в декабре 2024 года.

Как сообщалось ранее, Анджелина Джоли спокойно восприняла новость о том, что её бывший супруг Брэд Питт снова начал употреблять алкоголь после семи лет трезвости. Инсайдеры утверждают, что Джоли давно допускала такой вариант. По её словам, полный отказ от спиртного не означает исчезновения внутренних проблем бывшего мужа. По словам приближённых, актриса не верит в его фундаментальные изменения и считает, что никакая трезвость не способна поменять суть человека.