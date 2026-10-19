Питт и Нортон накурились перед выходом «Бойцовского клуба», ожидая провала фильма

Брэд Питт и Эдвард Нортон накурились перед премьерой «Бойцовского клуба», поскольку ожидали крайне негативной реакции зрителей. О необычной подготовке к показу культового фильма актёр рассказал в подкасте Fly on the Wall, пишет CinemaBlend.

«Помню, они приняли очень странное решение показать этот фильм на Венецианском кинофестивале, это совсем не подходило к субтитрам и всему прочему. И его освистали… А перед премьерой в отеле Брэд сказал мне… Он как бы отвёл меня в сторону и спросил: «Как ты думаешь, как всё пройдёт?» Я ответил: «Думаю, ничего хорошего не будет». А он сказал: «Я тоже. Давай покурим травку». Он прилетел частным рейсом, поэтому у него был большой косяк. Мы стояли в задней части отеля, я был слабаком, а Брэд в то время был профессионалом», — вспоминал артист.

Однако расслабиться перед премьерой оказалось не лишним: опасения артистов вскоре подтвердились. Во время просмотра зрители открыто освистывали происходящее на экране, некоторые покидали зал прямо посреди фильма, а к финальным титрам недовольство только усилилось.

При этом сам Питт, судя по рассказу коллеги, испытывал совершенно противоположные чувства. Когда показ завершился, он повернулся к Нортону и, едва сдерживая слёзы, признался, что, возможно, только что снялся в лучшем фильме за всю свою карьеру. Негативная реакция аудитории никак не повлияла на его восхищение результатом совместной работы.

Впоследствии «Бойцовский клуб» действительно приобрёл культовый статус, хотя на старте проката его коммерческие результаты оказались разочаровывающими. Фильм, снятый по роману Чака Паланика, со временем обрёл преданных поклонников и превратился в одну из наиболее узнаваемых работ Финчера.