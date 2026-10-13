Брэд Питт, подвинься: Самым красивым мужчиной мира признали 21-летнего турка

Международный конкурс мужской красоты Mister Global 2026 выиграл 21-летний турок Дилхан Диврикли. Он обошёл соперников из Нигерии и Филиппин и получил главный титул на финальной церемонии, которая прошла 10 октября в Таиланде.

Модель из Турции Дилхан Диврикли победил на конкурсе Mister Global 2026. Видео © X/ Güno Social

За победу боролись участники из разных стран. Перед решающим выходом конкурсанты провели около десяти дней в специальном лагере, где участвовали в различных мероприятиях, презентациях и оценочных испытаниях.

В финальную тройку вместе с представителем Турции вошли нигериец Бетел Мбамара и филиппинец Эм-Джей Ордильяно. По итогам выступлений и оценок жюри первое место досталось Диврикли.

Новый обладатель титула живёт в Брюсселе, хотя его семья родом из турецкого района Эмирдаг в провинции Афьонкарахисар. По сообщениям местных СМИ, молодой человек владеет четырьмя языками.

Для Дилхана эта победа не стала первым успехом в модельной карьере. Ранее он выиграл национальный конкурс Top Model of Türkiye 2026, после чего получил возможность представить страну на международном уровне.

Теперь модель собирается развиваться и в актёрской профессии. Он уже рассказывал о желании попробовать себя в кино и рассчитывает, что международная известность поможет ему сделать следующий шаг в карьере.

Конкурс Mister Global проводится с 2014 года. В 2026-м финал принимал город Нонтхабури неподалёку от Бангкока. Участников оценивают не только по внешности, но и по их уверенности, поведению на сцене и умению представлять свою страну.

Всего за несколько дней до победы Дилхана Диврикли в Таиланде титул самого красивого мужчины мира разыграли на другом международном конкурсе. Как сообщал Life.ru 4 октября, победителем Mister International 2026 стал 21-летний мексиканец Андрес Брисеньо, который совмещает модельную карьеру с изучением юриспруденции. В молодости он считал себя застенчивым, однако участие в конкурсах помогло ему стать увереннее.