Бредни нацистов: Захарова высмеяла слова Зеленского, что Россия появилась позже Украины
Захарова назвала бреднями слова Зеленского об Украине и Киевской Руси
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина существовала раньше России, искажает историю в интересах нацистской идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», — уточнила Захарова.
По мнению дипломата, подобные взгляды на историю теперь стали частью идеологии украинского руководства.
«Теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров», — добавила Захарова.
Напомним, ранее Зеленский заявил, будто Россия возникла уже после Украины. Он также утверждал, что Киевская Русь была Украиной, а Россия появилась позднее. При этом украинский политик не объяснил, как именно, по его версии, возникло российское государство.