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Регион
Опубликовано 29 октября, 02:05

Бредни нацистов: Захарова высмеяла слова Зеленского, что Россия появилась позже Украины

Захарова назвала бреднями слова Зеленского об Украине и Киевской Руси

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина существовала раньше России, искажает историю в интересах нацистской идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», — уточнила Захарова.

По мнению дипломата, подобные взгляды на историю теперь стали частью идеологии украинского руководства.

«Теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров», — добавила Захарова.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, будто Россия возникла уже после Украины. Он также утверждал, что Киевская Русь была Украиной, а Россия появилась позднее. При этом украинский политик не объяснил, как именно, по его версии, возникло российское государство.

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Лия Мурадьян
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