Бредни нацистов: Захарова высмеяла слова Зеленского, что Россия появилась позже Украины

Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина существовала раньше России, искажает историю в интересах нацистской идеологии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Эти псевдоисторические бредни призваны исказить историю в пользу как раз вот этой самой нацистской идеологии и подчеркнуть вот то самое болезненное, над чем раньше все смеялись», — уточнила Захарова.

По мнению дипломата, подобные взгляды на историю теперь стали частью идеологии украинского руководства.

«Теперь получается это и есть та самая государственная философия, идеология дня, которую проповедует Зеленский про исключительность древних укров», — добавила Захарова.