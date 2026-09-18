Брекеты для панды: В Китае впервые в мире исправили деформацию челюсти бамбуковому мишке

Китайские специалисты впервые в мире провели функциональное ортопедическое лечение асимметрии челюсти у большой панды. Об уникальном случае рассказало издание ECNS со ссылкой на Западно-Китайскую стоматологическую больницу Сычуаньского университета.

Развитие челюстной ассиметрии у панды. Фото © West China Hospital of Stomatology of Sichuan University

Самец по кличке Бэйся родился в 2022 году в исследовательском центре по разведению больших панд в Чэнду. В первые сутки жизни он получил травмы левой передней лапы и челюсти, после чего повреждённую конечность пришлось ампутировать.

К трём месяцам нижняя челюсть малыша начала заметно смещаться влево. Деформация усиливалась по мере роста и мешала панде нормально сосать, жевать и глотать.

Ортодонты создали для Бэйся индивидуальные конструкции на основе цифрового сканирования и изготовили их с помощью 3D-печати. На зубах закрепили специальные аппараты, а эластичные тяги смотрители меняли каждый день.

Лечение продолжалось шесть месяцев. За это время смещение нижней челюсти практически удалось устранить, а панда снова смогла нормально кусать, жевать и глотать. Разница между положением левой и правой суставных ямок сократилась примерно с 11 до 2 мм.

Подробности необычного случая специалисты опубликовали в журнале The Angle Orthodontist. Авторы отмечают, что при лечении использовались принципы человеческой ортодонтии, адаптированные для большой панды.

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