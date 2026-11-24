Мировые цены на нефть продолжают снижаться и приблизились к минимуму за три месяца. Инвесторы опасаются, что предложение сырья на рынке превысит спрос, несмотря на сохраняющиеся риски для судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters.

Утром 24 ноября фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до 88,97 доллара за баррель. Стоимость американской WTI опустилась до 79,94 доллара. Котировки снижаются второй день подряд.

Одной из причин падения цен стало восстановление нефтяных поставок из Ливии. Там возобновил работу нефтепровод месторождения Шарара, что увеличило объёмы сырья на мировом рынке.

По оценке аналитиков Deutsche Bank, в октябре мировые запасы нефти и других жидких углеводородов выросли на 52 млн баррелей. Это соответствует избытку предложения примерно в 1,7 млн баррелей в сутки.

В то же время ситуация на Ближнем Востоке продолжает создавать угрозу перебоев с поставками. Ранее ВМС Ирана сообщили о подрыве двух нефтяных танкеров на минах в Ормузском проливе. По утверждению иранских военных, суда проигнорировали предупреждения и вошли в закрытую для судоходства зону.