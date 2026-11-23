Россия пополнила запасы нефти и газа: Где нашли 11 новых месторождений и сколько в них сырья
В России открыли 11 месторождений углеводородов с начала 2026 года
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
С начала 2026 года в России открыли 11 новых месторождений нефти и газа. Крупнейшие из них находятся в Ямало-Ненецком автономном округе и Оренбургской области. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
Самым крупным открытием стало газоконденсатное месторождение имени Николая Григорьева на Ямале. Его запасы оцениваются в 50,2 миллиарда кубометров природного газа.
Ещё одно значимое месторождение обнаружили в Оренбургской области. Речь идёт о Пугачевском нефтегазоконденсатном месторождении, которое уже поставили на государственный баланс. Объём его газовых запасов составляет 5,4 миллиарда кубометров.
Всего с января в России открыли 250 месторождений стратегического сырья. В Минприроды ожидают, что значительный объём новых запасов будет поставлен на государственный баланс в конце декабря.
Ранее Life.ru сообщал, что к концу августа в России обнаружили семь новых месторождений углеводородов. Тогда глава Минприроды Александр Козлов назвал крупнейшими открытиями те же месторождения на Ямале и в Оренбургской области.
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