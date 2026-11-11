На Накынском кимберлитовом поле в Якутии могут обнаружить новые голубые алмазы ювелирного качества. Недавно здесь впервые в России добыли подобный кристалл, хотя разработка месторождения продолжается уже четверть века. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

«Отработка трубок Накынского поля была начата в 2001 году. Ежегодная добыча на месторождении составляет 7-10 млн карат, а голубой алмаз был найден впервые. Безусловно, не исключено, что и в дальнейшем здесь обнаружат ещё голубые алмазы», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В Минприроды подчеркнули, что установить точную долю цветных алмазов в общем объёме добычи невозможно. На отдельных месторождениях такие камни составляют от 0,3% до 1–2% добываемых алмазов, однако их появление остаётся редким событием.

Первый российский голубой алмаз ювелирного качества обнаружила компания «Алроса». Кристалл весом 2,74 карата относится к редчайшему типу IIb. Необычный оттенок ему придают атомы бора в кристаллической решётке. Особенность находки заключается не только в цвете, но и в высокой чистоте. Внутри камня полностью отсутствуют включения. Сейчас 11 специалистов завершают его огранку, а готовый бриллиант планируют представить в конце ноября.

В Минприроды также пояснили, что редкие цветные алмазы невозможно учитывать в запасах так же, как обычные бесцветные камни. Их обнаружение носит единичный характер. По оценке Геммологического института Америки, на десять тысяч добытых алмазов приходится лишь один цветной.