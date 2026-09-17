В Минприроды рассказали, где находится «алмазное сердце» России

Почти половина всех запасов алмазов в России сосредоточена всего в трёх кимберлитовых трубках Якутии — «Мир», «Удачная» и «Юбилейная». Об этом РИА «Новости» сообщили в Минприроды России.

Крупнейшей является трубка «Мир», запасы которой оцениваются в 194,1 миллиона карат. На неё приходится 20,5% всех российских запасов алмазов.

Второе место занимает «Удачная» — 179,6 миллиона карат, или 19% запасов страны. В трубке «Юбилейная» находится ещё 95 миллионов карат — около 10%.

Таким образом, только на эти три якутских месторождения приходится почти половина всех запасов алмазов России.

Крупнейшее месторождение за пределами Якутии находится в Архангельской области. Месторождение имени М. В. Ломоносова содержит 52,2 миллиона карат алмазов, что соответствует 5,5% общероссийских запасов.

Природные алмазы формируются на глубине более 100 километров при высоких температуре и давлении, а к поверхности попадают вместе с магмой, образующей кимберлитовые трубки. Содержание драгоценных камней в породе при этом невелико, поэтому для получения одного карата алмазов приходится перерабатывать значительные объёмы руды. Один карат равен 0,2 грамма. Добытые камни используют не только в ювелирной отрасли: алмазы благодаря исключительной твёрдости востребованы также при производстве режущих, шлифовальных и буровых инструментов.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ перенесло введение экспортной пошлины на алмазы на 2027 год. Новая пошлина будет распространяться на экспорт необработанных и частично обработанных алмазов массой от 0,45 до 10,8 карата, а также на алмазы специальных размеров массой от 10,8 карата.